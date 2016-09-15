Web-программы для автоматизации бизнеса. Сайты и порталы любого направления.
- Создание уникальных онлайн программ для управления, контроля и автоматизации вашего бизнеса.
- Разработка систем API вашего сайта/программы для клиентов и дилеров.
- Синхронизация Сайтов с CRM, 1C, и другими сторонними сервисами.
- Разработка WEB-ботов (парсеров, шпионов, клонов и пр.)
- Создание уникальных сайтов.
- SEO аудит и рекомендации "под Яндекс" с гарантией результата.
- Разработка для существующих сайтов дополнительных модулей: системы оплаты, калькуляторы, фильтры и прочее.
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