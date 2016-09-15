mrTorres

Евгений mrTorres

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Web-программы для автоматизации бизнеса. Сайты и порталы любого направления.
  • Создание уникальных онлайн программ для управления, контроля и автоматизации вашего бизнеса.
  • Разработка систем API вашего сайта/программы для клиентов и дилеров.
  • Синхронизация Сайтов с CRM, 1C, и другими сторонними сервисами.
  • Разработка WEB-ботов (парсеров, шпионов, клонов и пр.)
  • Создание уникальных сайтов.
  • SEO аудит и рекомендации "под Яндекс" с гарантией результата.
  • Разработка для существующих сайтов дополнительных модулей: системы оплаты, калькуляторы, фильтры и прочее.