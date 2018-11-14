Адаптивная html верстка, работа в CMS
Навыки:
- HTML (в контексте стандарта HTML5), CSS, JQuery
- CMS: Drupal, WordPress
- Адаптивная, кроссбраузерная верстка
- Написание "чистого", читабельного кода
- Подключение плагинов, шрифтов
- Качественную и своевременную работу
- Адекватную цену
- Доброжелательное и внимательное отношение к заказчику
- Карта Сбербанка
- Яндекс.Деньги
- +79052668317
- [email protected]
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