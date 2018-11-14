mrZenavi

Александр Иванец mrZenavi

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Адаптивная html верстка, работа в CMS

Навыки:

  • HTML (в контексте стандарта HTML5), CSS, JQuery
  • CMS: Drupal, WordPress
  • Адаптивная, кроссбраузерная верстка
  • Написание "чистого", читабельного кода
  • Подключение плагинов, шрифтов
Гарантирую:

  • Качественную и своевременную работу
  • Адекватную цену
  • Доброжелательное и внимательное отношение к заказчику
Оплата

  • Карта Сбербанка
  • Яндекс.Деньги
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WordPressHTMLCSSDrupaljQuery