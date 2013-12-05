Требуется внедрить верстку в CMS Modx Revolution и разработать дополнительные функции в соответствии с ТЗ. В ТЗ есть нюансы. Нужно его изучить, задать все вопросы, установить срок исполнения и реализовать не позже этого срока. Каждый ...
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- $222Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Есть готовая верстка, необходимо поставить ее на Modx Revo последней версии. - Добавление/Редактирование/Удаление всех разделов сайта и отдельных блоков (шапка, подвал, колонки). - В визуальный редактор добавить CSS классы для редактирование ...Завершен11 лет назад
- $100
Требуется верстка 4х страниц, макеты в PSD Требования: кроссбраузерность, валидность, HTML5 Срок 3 дняЗавершен11 лет назад
- $250
Добрый день! Есть макеты в PSD, сайт-визитка с каталогом, подробное ТЗ будет предоставлено исполнителю. Необходимо: - Резиновая, кроссбраузерная верстка в HTML5 (IE8+) - Натягивание на Modx Revo ...Завершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$250
10 баллов
11 лет назад
HTMLMODX
Проблем в общении не возникло, быстро объясняет задачу, отвечает на вопросы. Оплата сразу после проверки работы. Рекомендую как ответственного заказчика.
Ответный отзыв
Хороший фрилансер. Проект выполнил в срок. Качество верстки отличное, сверстано было с первого раза без замечаний и доработок. Качество внедрения сайта и настройки cms также на высоте. Проявил инициативность и сделал немного больше, чем ожидалось, чем доказал, что работает не только ради прибыли, но и на результат.
$100
10 баллов
11 лет назад
HTML
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Григорий с работой справился великолепно, верстка на отличном уровне и точно в срок. Спасибо Вам большое!
$250
10 баллов
11 лет назад
CSSMODX
Хороший заказчик, дает четкое ТЗ, отвечает на вопросы, вовремя оплачивает. Продолжаем работать!
Ответный отзыв
Работа выполнена без замечаний, административная панель тонко настроена под нужды клиента, приняты меры для максимального удобства наполнения, заказчику сдан на 100% готовый сайт без ошибок. При тестировании не было выявлено ни одной недоработки. Фрилансер выполняет свои обязательства отлично, но требует исчерпывающего технического задания.