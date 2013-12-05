mr_John

Евгений mr_John

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Сайт дизайнерского агентства на ModX без верстки

    $222

    Требуется внедрить верстку в CMS Modx Revolution и разработать дополнительные функции в соответствии с ТЗ. В ТЗ есть нюансы. Нужно его изучить, задать все вопросы, установить срок исполнения и реализовать не позже этого срока. Каждый ...

    MODX
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Натягивание готовой верстки на Modx Revo

    $250

    Есть готовая верстка, необходимо поставить ее на Modx Revo последней версии. - Добавление/Редактирование/Удаление всех разделов сайта и отдельных блоков (шапка, подвал, колонки). - В визуальный редактор добавить CSS классы для редактирование ...

    CSSMODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка сайта

    $100

    Требуется верстка 4х страниц, макеты в PSD Требования: кроссбраузерность, валидность, HTML5 Срок 3 дня

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка и натягивание на Modx Revo

    $250

    Добрый день! Есть макеты в PSD, сайт-визитка с каталогом, подробное ТЗ будет предоставлено исполнителю. Необходимо: - Резиновая, кроссбраузерная верстка в HTML5 (IE8+) - Натягивание на Modx Revo ...

    HTMLMODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

Отзывы фрилансеров

Grigory-S
Григорий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Верстка и натягивание на Modx Revo
HTMLMODX
Проблем в общении не возникло, быстро объясняет задачу, отвечает на вопросы. Оплата сразу после проверки работы. Рекомендую как ответственного заказчика.
Хороший фрилансер. Проект выполнил в срок. Качество верстки отличное, сверстано было с первого раза без замечаний и доработок. Качество внедрения сайта и настройки cms также на высоте. Проявил инициативность и сделал немного больше, чем ожидалось, чем доказал, что работает не только ради прибыли, но и на результат.
Ответный отзыв
Grigory-S
Григорий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Верстка сайта
HTML
Спасибо за работу!
Григорий с работой справился великолепно, верстка на отличном уровне и точно в срок. Спасибо Вам большое!
Ответный отзыв
Grigory-S
Григорий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Натягивание готовой верстки на Modx Revo
CSSMODX
Хороший заказчик, дает четкое ТЗ, отвечает на вопросы, вовремя оплачивает. Продолжаем работать!
Работа выполнена без замечаний, административная панель тонко настроена под нужды клиента, приняты меры для максимального удобства наполнения, заказчику сдан на 100% готовый сайт без ошибок. При тестировании не было выявлено ни одной недоработки. Фрилансер выполняет свои обязательства отлично, но требует исчерпывающего технического задания.
Ответный отзыв