Хороший фрилансер. Проект выполнил в срок. Качество верстки отличное, сверстано было с первого раза без замечаний и доработок. Качество внедрения сайта и настройки cms также на высоте. Проявил инициативность и сделал немного больше, чем ожидалось, чем доказал, что работает не только ради прибыли, но и на результат.