Без лишней болтовни. Охуенно и качественно!

Принимаю заказы по фотошопу.

По факту: обработка фото, ретушь.

Опыт: создание обложек для сайтов, прайсов, меню и т.д.

Итог: после моего вмешательства у Вас начнут покупать продукт вагонами!

Принимаю заказы по SEO-контент оптимизации.

По факту: написание статей, карточек товара.

Опыт: ведение групп с тематическим наполнением оригинальных текстов.

Итог: мои работы читать увлекательно и легко. Пишу просто и пиздато!

Часовой пояс: Москва.

Заказчикам порой это важно знать.