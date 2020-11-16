Без лишней болтовни. Охуенно и качественно!
Принимаю заказы по фотошопу.
По факту: обработка фото, ретушь.
Опыт: создание обложек для сайтов, прайсов, меню и т.д.
Итог: после моего вмешательства у Вас начнут покупать продукт вагонами!
Принимаю заказы по SEO-контент оптимизации.
По факту: написание статей, карточек товара.
Опыт: ведение групп с тематическим наполнением оригинальных текстов.
Итог: мои работы читать увлекательно и легко. Пишу просто и пиздато!
Часовой пояс: Москва.
Заказчикам порой это важно знать.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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