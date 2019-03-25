mr_anton_novikov

PHP программист
- Отличные знания PHP
- Понимание принципов и использование в работе объектно-ориентированного программирования (MVC: Zend, Symfony, Yii)
- Проектирование баз данных, опыт работы с СУБД MySQL, PostgreSQL, Mongo
- Опыт работы с системами контроля версий (Git/Mercurial)
- Большой опыт работы с JS фреймоврком jQuery
- Знание HTML, CSS, XML
- Навыки работы в среде Linux / UNIX
- Читаю, понимаю чужой код
- Умею качественно работать, выполнять работу в сроки
- Интересуюсь новыми технологиями
- Хорошо получается осваивать новый программный продукт, технологию
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