mr_anton_novikov

Антон mr_anton_novikov

 
37 летБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
PHP программист

- Отличные знания PHP

- Понимание принципов и использование в работе объектно-ориентированного программирования (MVC: Zend, Symfony, Yii)

- Проектирование баз данных, опыт работы с СУБД MySQL, PostgreSQL, Mongo

- Опыт работы с системами контроля версий (Git/Mercurial)

- Большой опыт работы с JS фреймоврком jQuery

- Знание HTML, CSS, XML

- Навыки работы в среде Linux / UNIX

- Читаю, понимаю чужой код

- Умею качественно работать, выполнять работу в сроки

- Интересуюсь новыми технологиями

- Хорошо получается осваивать новый программный продукт, технологию

PHPJavascriptMySQLPostgreSQLHTMLCSSjQueryLinuxUnixYiiSymfonyGit