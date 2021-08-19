Работаю, чтобы жить.

Привет. Я, Кирилл. Мне 21. Закончил техникум. Сходил в армию. Сейчас устраиваюсь на работу, но сказали, что срок долгий и нужно ждать ответа 2-3 месяца и только тогда нужно приступать к работе. 2-3 месяца я свободен и готов к работе. Хочу пробовать новую сферу для себя. Быстро обучаюсь и есть стремление, а также Мотивация. Давно мечтал об авто и вот купил. Но как это всегда бывает, расходы оказались больше чем планировал и теперь нехватка средств. Заряженый, мотивированный и готовый к активной работе, молодой человек!!!