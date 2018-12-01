Привет! Я - full-stack разработчик с опытом разработки веб-сайтов и сервисов более 6 лет и 3+ годами опыта в создании мобильных приложений.
Моя постоянная и ключевая цель - удовлетворить потребности разработки продукта Клиента. Я работаю по системе Agile, постоянно поддерживая связь с Заказчиком по мере разработки продукта. Предпочитаю работать быстро и качественно - проект будет выполнен в срок!
Работал разработчиком больших продуктовых компаний:
- B-Sharks (Web Developer)
- Citrus (IT Educator)
- RoboHouse (Technical Project Manager)
- Z-Digital (Product Manager)
Специализованные скиллы:
- Web Development (React/VueJS, Bootstrap, Ember)
- Software Engineering (Python, Java, JavaScript)
- Mobile Applications Development (Kotlin, Java, React Native, Framework 7)
- CMS Systems Usage (Wordpress, Drupal etc.)
Я всегда готов к работе и стараюсь отвечать ASAP. Буду рад сотрудничеству!
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