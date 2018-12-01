Разработчик Веб-Сервисов и Мобильных приложений

Примеры работ

Привет! Я - full-stack разработчик с опытом разработки веб-сайтов и сервисов более 6 лет и 3+ годами опыта в создании мобильных приложений.

Моя постоянная и ключевая цель - удовлетворить потребности разработки продукта Клиента. Я работаю по системе Agile, постоянно поддерживая связь с Заказчиком по мере разработки продукта. Предпочитаю работать быстро и качественно - проект будет выполнен в срок!

Работал разработчиком больших продуктовых компаний:

- B-Sharks (Web Developer)

- Citrus (IT Educator)

- RoboHouse (Technical Project Manager)

- Z-Digital (Product Manager)

Специализованные скиллы:

- Web Development (React/VueJS, Bootstrap, Ember)

- Software Engineering (Python, Java, JavaScript)

- Mobile Applications Development (Kotlin, Java, React Native, Framework 7)

- CMS Systems Usage (Wordpress, Drupal etc.)

Я всегда готов к работе и стараюсь отвечать ASAP. Буду рад сотрудничеству!