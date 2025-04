Web Developer | Веб разработчик

В течении двух лет выполняю заказы на Фрилансе.

В настоящий момент времени владею языками программирования: JavaScript, PHP, Python , C#

Верстка: CSS3, HTML5

CMS: Modx, WordPress

Фреймворки: React, Angular

Библиотеки: jQuery, Redux

I was working as a freelancer for last two years. At the moment i know programming languages: JavaScript, PHP, Python, C#.

WebDesign: CSS3, HTML5.

CMS: Modx, WordPress.

Frameworks: React, Angular.

Libraries: jQuery, Redux