mralexalyn9955

Алексей Альянов mralexalyn9955mralexalyn9955
Хороший сайт не тот который красивый, а тот который выполняет желание заказчика. Из этого следует что мы Джины)
Но это не значит что сайты делаются не эстетичными)
Тут можно приобрести дизайн сайта.
Почему тут:
- не дорого
- качественно
- современно
- эстетично
- макет будет выполнен в Figma
и самое главное:
- сайт будет работать!
Выполняю: - Сайт с 0 - Доработка - Редизайн
Цена за сайт: Лэндинг: 3000 руб Корпоративный портал: 5000 руб Интернет магазин: 8000 руб
+ Адаптив: 500 руб 1000 руб +
Портфолио: https://www.behance.net/mrAlexAlynaf3e
Очень ожидаю ваших откликов!!!!!