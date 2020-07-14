mralexalyn9955

Алексей Альянов mralexalyn9955

 
28 летРоссия/Пенза
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Современный и качественный UX - UI дизайн для вашего бизнеса с 0.

Хороший сайт не тот который красивый, а тот который выполняет желание заказчика. Из этого следует что мы Джины)

Но это не значит что сайты делаются не эстетичными)

Тут можно приобрести дизайн сайта.

Почему тут:

                            -  не дорого                 

                            - качественно

                            - современно

                            - эстетично

                            - макет будет выполнен в Figma

                             и самое главное:

                               - сайт будет работать!

Выполняю:                 - Сайт с 0                    - Доработка                   - Редизайн

     

Цена за сайт:              Лэндинг:  3000 руб           Корпоративный портал:  5000 руб          Интернет магазин:  8000 руб

    + Адаптив:                        500 руб                                          1000 руб                                                 +

Портфолио:     https://www.behance.net/mrAlexAlynaf3e

Очень ожидаю ваших откликов!!!!!

Дизайн сайтаFigma