mralexalyn9955

Современный и качественный UX - UI дизайн для вашего бизнеса с 0.

Хороший сайт не тот который красивый, а тот который выполняет желание заказчика. Из этого следует что мы Джины)

Но это не значит что сайты делаются не эстетичными)

Тут можно приобрести дизайн сайта.

Почему тут:

- не дорого

- качественно

- современно

- эстетично

- макет будет выполнен в Figma

и самое главное:

- сайт будет работать!

Выполняю: - Сайт с 0 - Доработка - Редизайн

Цена за сайт: Лэндинг: 3000 руб Корпоративный портал: 5000 руб Интернет магазин: 8000 руб

+ Адаптив: 500 руб 1000 руб +

Портфолио: https://www.behance.net/mrAlexAlynaf3e

Очень ожидаю ваших откликов!!!!!