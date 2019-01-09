mrberzenberg

Салют!

Я - студент, обучающийся на специальности "Реклама и PR", рад приложить свой молодой ум к реализации ваших идей.

Всегда на связи, открыт, честен.

Лучше всего у меня получается:

• Оформление соц. сетей, продумывание фирменного стиля

• Работа с аудио - создание минусовок, обработка звука, сведение

• Нейминг , работа с текстом (написание текстов песен , эссе )