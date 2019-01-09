mrberzenberg

Максим Берёзкин mrberzenbergmrberzenberg
25 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Салют!
Я - студент, обучающийся на специальности "Реклама и PR", рад приложить свой молодой ум к реализации ваших идей.
Всегда на связи, открыт, честен.
Лучше всего у меня получается:
• Оформление соц. сетей, продумывание фирменного стиля
• Работа с аудио - создание минусовок, обработка звука, сведение
• Нейминг, работа с текстом (написание текстов песен, эссе)
• Разработка презентаций
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