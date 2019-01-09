mrberzenberg

Максим Берёзкин mrberzenberg

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Салют!

Я - студент, обучающийся на специальности "Реклама и PR", рад приложить свой молодой ум к реализации ваших идей.

Всегда на связи, открыт, честен.

Лучше всего у меня получается:

• Оформление соц. сетей, продумывание фирменного стиля

• Работа с аудио - создание минусовок, обработка звука, сведение

• Нейминг, работа с текстом (написание текстов песенэссе)

• Разработка презентаций