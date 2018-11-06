WEB-Программист (PHP, HTML, Javascript, Java, C\C++) c 1999г.

г.Новосибирск (GMT+06)

email: [email protected]

Образование

Высшее (1993-1999 гг)

Новосибирский Государственный Технический Университет (НГТУ)

факультет Прикладной математики и информатики

Знания

PHP, Java, C/C++

HTML, CSS, JavaScript, AJAX

MySQL, Oracle

Linux

Опыт работ

C 1999г весьма обширный опыт работ в различных компаниях, как отечественных так и

зарубежных, freelance

Наиболее значимые иностранные компании:

Novolabs

TransWare

Avalon

XIAG

Наиболее значимые российские компании:

Управление ЗапСиб РЖД

ОблПотребСоюз

Юнисофт

Стратиджик АиТи

Основная деятельность - разработка на PHP+MySQL. Временами Java, C/C++, Oracle.

Участие в самых разных проектах – обычные сайты, различные системы для внутреннего использования, соц.сети и прочие online сервисы. Так же временами Android, ранее еще J2ME.

Кое что из последних, наиболее интересных проектов:

Корпоративный сайт с внутренним коммуникационным сервисом (видеозвонок, чат, видеокнфференция, почта, обмне докуемнтами)

Социальная сеть (со свеми привычными аттрибутами)

Система внутреннего документооборота компании

Сервис записи и online просмотра потоков с IP камер (веб-архив)

Платежная система, включая интеграцию с различными внешними биллинговыми системами, платежными шлюзами, подключение терминалов оплаты (разработка софта), разработка API.

(ссылки на эти проекты по запросу)

Два «долгоиграющих» сайта – разработаны в начале 2000-ных, работают и по сей день, что очень приятно. Дизайн уже сменился по три раза, но движок прежний (мой).

http://www.xarakiri.ru/

http://hobbycenter.ru/ (имеет весьма развитый «back-end» - имеет личные кабинеты покупателя, субпродавцов, списки поставок, учет различия цен в поставках, различная статистика продаж, прогноз потребности товаров)

Ну и, разумеется, масса других интересных и не очень сайтов:

http://2cl.kz/

http://al1.kz/

http://sintep.ru/

http://securitys.ru/

http://71036.kz/

http://autoprokat-abs.ru

и пр.

Движок всюду свой.