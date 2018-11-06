г.Новосибирск (GMT+06)
email: [email protected]
Образование
Высшее (1993-1999 гг)
Новосибирский Государственный Технический Университет (НГТУ)
факультет Прикладной математики и информатики
Знания
PHP, Java, C/C++
HTML, CSS, JavaScript, AJAX
MySQL, Oracle
Linux
Опыт работ
C 1999г весьма обширный опыт работ в различных компаниях, как отечественных так и
зарубежных, freelance
Наиболее значимые иностранные компании:
Novolabs
TransWare
Avalon
XIAG
Наиболее значимые российские компании:
Управление ЗапСиб РЖД
ОблПотребСоюз
Юнисофт
Стратиджик АиТи
Основная деятельность - разработка на PHP+MySQL. Временами Java, C/C++, Oracle.
Участие в самых разных проектах – обычные сайты, различные системы для внутреннего использования, соц.сети и прочие online сервисы. Так же временами Android, ранее еще J2ME.
Кое что из последних, наиболее интересных проектов:
Корпоративный сайт с внутренним коммуникационным сервисом (видеозвонок, чат, видеокнфференция, почта, обмне докуемнтами)
Социальная сеть (со свеми привычными аттрибутами)
Система внутреннего документооборота компании
Сервис записи и online просмотра потоков с IP камер (веб-архив)
Платежная система, включая интеграцию с различными внешними биллинговыми системами, платежными шлюзами, подключение терминалов оплаты (разработка софта), разработка API.
(ссылки на эти проекты по запросу)
Два «долгоиграющих» сайта – разработаны в начале 2000-ных, работают и по сей день, что очень приятно. Дизайн уже сменился по три раза, но движок прежний (мой).
http://hobbycenter.ru/ (имеет весьма развитый «back-end» - имеет личные кабинеты покупателя, субпродавцов, списки поставок, учет различия цен в поставках, различная статистика продаж, прогноз потребности товаров)
Ну и, разумеется, масса других интересных и не очень сайтов:
и пр.
Движок всюду свой.