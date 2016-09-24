Программирование не php и js
Возьмусь за небольшие скрипты на php и js.
Есть опыт разработки сайтов с нуля, с использованием yii, либо на CMS (плотно работал с wordpress, opencart).
Из последних работ:
1. Разработка сайта для ведения базы данных агентства недвижимости http://pskov-lider.tk/ (Yii2)
2. Разработка интернет-магазина обуви http://obuv.mrdaark.com/ (OpenCart)
3. Разработка интернет-магазина https://skylink.pw/ (OpenCart с доработками по автоматизации загрузки и обновлению товаров с сайтов поставщиков)
Действие аккаунта приостановлено!