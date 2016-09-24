Программирование не php и js

Возьмусь за небольшие скрипты на php и js.

Есть опыт разработки сайтов с нуля, с использованием yii, либо на CMS (плотно работал с wordpress, opencart).

Из последних работ:

1. Разработка сайта для ведения базы данных агентства недвижимости http://pskov-lider.tk/ (Yii2)

2. Разработка интернет-магазина обуви http://obuv.mrdaark.com/ (OpenCart)

3. Разработка интернет-магазина https://skylink.pw/ (OpenCart с доработками по автоматизации загрузки и обновлению товаров с сайтов поставщиков)