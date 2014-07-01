mrdimakuznetsov

Дмитрий Кузнецов mrdimakuznetsovmrdimakuznetsov
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Техническая документация (автоматизированные системы), статьи, презентации
Сферы интересов (для заработка):
1.Корректировка блочной вёрстки (html,css);
2.Автоматизированные информационные системы, оказание помощи в:
- проектировании систем (с обследованиями предметной области);
- формирование требований (написание ТЗ на систему);
- оформление технической документации (рук-во пользователя, рук-во администратора, ...);
- описание бизнес-процессов в диаграммах (UML, EPC, ER);
3.Написание любых статей на заказ (по любой тематике, с предварительным обследованием предметной области);
Сроки выполнения: оперативно (до 3 дней)
Оплата: переводом средств на мобильный телефон,
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