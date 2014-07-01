mrdimakuznetsov

Техническая документация (автоматизированные системы), статьи, презентации

Сферы интересов (для заработка):

1.Корректировка блочной вёрстки (html,css);

2.Автоматизированные информационные системы, оказание помощи в:

- проектировании систем (с обследованиями предметной области);

- формирование требований (написание ТЗ на систему);

- оформление технической документации (рук-во пользователя, рук-во администратора, ...);

- описание бизнес-процессов в диаграммах (UML, EPC, ER);

3.Написание любых статей на заказ (по любой тематике, с предварительным обследованием предметной области);

Сроки выполнения: оперативно (до 3 дней)

Оплата: переводом средств на мобильный телефон,