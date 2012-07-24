программист со стажем быстро и качественно

Работал программистом уже давно, буквально сейчас решил поработать на этом сайте. Мое весомое преимущество перед другими, это то, что я делаю все действительно очень быстро, за работы дольше 2х дней я просто не берусь, не вижу смысла тратить столько времени. В принципе максимум за что сейчас готов браться, это, предположим, полностью анимированый сайт на html5 со слайдером страниц еще с чем-нить, сделаю за вечер...