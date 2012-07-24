программист со стажем быстро и качественно
Работал программистом уже давно, буквально сейчас решил поработать на этом сайте. Мое весомое преимущество перед другими, это то, что я делаю все действительно очень быстро, за работы дольше 2х дней я просто не берусь, не вижу смысла тратить столько времени. В принципе максимум за что сейчас готов браться, это, предположим, полностью анимированый сайт на html5 со слайдером страниц еще с чем-нить, сделаю за вечер...
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HTML-верстка
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Веб-программирование
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Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
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