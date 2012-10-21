mrfierce

Александр Ромашов mrfierce

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
3D моделлер, художник по текстурам, визуализатор

Большой опыт в создании low/hi-poly объектов, развёрток, и текстур. Умение рисовать текстуры от руки.

Моделирование транспортных средств, элементов окружения, персонажей и уровней. Работал над различными игровыми проектами. Профессиональная визуализация.

Опыт работы в команде.

Профессиональное знание - Zbrush, 3D-max, Maya, Photoshop, Unity 3D, DeepPaint.

Unity3ds MaxPhotoshop
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