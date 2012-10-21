3D моделлер, художник по текстурам, визуализатор

Большой опыт в создании low/hi-poly объектов, развёрток, и текстур. Умение рисовать текстуры от руки.

Моделирование транспортных средств, элементов окружения, персонажей и уровней. Работал над различными игровыми проектами. Профессиональная визуализация.

Опыт работы в команде.

Профессиональное знание - Zbrush, 3D-max, Maya, Photoshop, Unity 3D, DeepPaint.