Александр Ромашов mrfiercemrfierce
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
3D моделлер, художник по текстурам, визуализатор
Большой опыт в создании low/hi-poly объектов, развёрток, и текстур. Умение рисовать текстуры от руки.
Моделирование транспортных средств, элементов окружения, персонажей и уровней. Работал над различными игровыми проектами. Профессиональная визуализация.
Опыт работы в команде.
Профессиональное знание - Zbrush, 3D-max, Maya, Photoshop, Unity 3D, DeepPaint.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Загородный дом 3125 просмотров
- Загородный дом 1129 просмотров
- Загородный дом 2114 просмотров
- Доска объявлений 2 (Модель, текстура – Hand Paint)875 просмотров
- Доска объявлений 1 (Модель, текстура – Hand Paint)943 просмотра
- Дорожный блок – оптимизация и текстура140 просмотров
- Рынок (Low-poly, Hand Paint)221 просмотр
- Нора 2 (Hand Paint)117 просмотров
- Визуализация интерьера - Гостиная 2112 просмотров
- Визуализация интерьера - Гостиная121 просмотр
- Tree Monster161 просмотр
- Нора (Hand Paint)122 просмотра