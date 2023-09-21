Ресьорчер, копірайтер, робота з контентом
працювала контент-менеджером, піар-асистентом, модератором англомовного сайту з відгуками
маю високий рівень пошуку, співставлення, аналізу та структурування інформації —
якісно пишу тексти для публікацій, навчальних матеріалів та художніх видань
маю навички редагування фотографій та інших зображень, підготовки макетів та мінімалістичних рекламних матеріалів, цікавлюся темами брендингу та веб-дизайну
знаю основи html/css, працювала з lightroom, маю досвід монтажу коротких відео