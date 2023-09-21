Ресьорчер, копірайтер, робота з контентом

працювала контент-менеджером, піар-асистентом, модератором англомовного сайту з відгуками

маю високий рівень пошуку, співставлення, аналізу та структурування інформації —

якісно пишу тексти для публікацій, навчальних матеріалів та художніх видань

маю навички редагування фотографій та інших зображень, підготовки макетів та мінімалістичних рекламних матеріалів, цікавлюся темами брендингу та веб-дизайну

знаю основи html/css, працювала з lightroom, маю досвід монтажу коротких відео