mrjogurt

Виктор mrjogurt

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать и реализовать алгоритм кластеризации на swift (IOS)

    В Apple устройстве у пользователя есть куча фотографий и видеофайлов. Часть из них сняты в путешествиях. У фото и видео есть метатеги. В метатегах хранятся данные о геолокации (широта и долгота), дата и время съемки. ...

    iOSSwift
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • IOS приложение видеоредактор с использованием AVFoundation

    Добрый день!  Ищем исполнителя на проект. Необходимо разработать приложение для IOS.  Требования:  Разработать мобильное приложение для IOS с видеоредактором для путешественников.  Версии IOS - 10 и выше. Основа - AVFoundation.  ...

    iOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рефакторинг проекта на Unity3d

    Требуется опытный разработчик Unity3d (C#).  Рефакторинг кода и верстки экранов. Доработка взаимодействия с сервером (работа с серверной DB через API, http/json) - реализация новых методов по ТЗ. Рефакторинг процедур для ...

    SQLite
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интерфейс на Unity3d

    Требуется разработчик с опытом разработки на Unity 3d / Delphi для реализации проекта. Задача - полное обновление пользовательского интерфейса оборудования. Более подробная информация о задаче в приложении. Сроки и бюджет обсуждаем индивидуально.

    DelphiUnity
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад