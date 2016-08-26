В Apple устройстве у пользователя есть куча фотографий и видеофайлов. Часть из них сняты в путешествиях. У фото и видео есть метатеги. В метатегах хранятся данные о геолокации (широта и долгота), дата и время съемки. ...
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Добрый день! Ищем исполнителя на проект. Необходимо разработать приложение для IOS. Требования: Разработать мобильное приложение для IOS с видеоредактором для путешественников. Версии IOS - 10 и выше. Основа - AVFoundation. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется опытный разработчик Unity3d (C#). Рефакторинг кода и верстки экранов. Доработка взаимодействия с сервером (работа с серверной DB через API, http/json) - реализация новых методов по ТЗ. Рефакторинг процедур для ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется разработчик с опытом разработки на Unity 3d / Delphi для реализации проекта. Задача - полное обновление пользовательского интерфейса оборудования. Более подробная информация о задаче в приложении. Сроки и бюджет обсуждаем индивидуально.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад