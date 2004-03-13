mrjurabek_04

Удобные сайты с уникальным дизайном. Всегда рад помочь)

Только качественно и в срок - верстка и поправка сайтов.

Я Front end разработчик. Владею такими языками программирования, как HTML5, CSS3, JavaScript.

Работая со мной вы получаете максимальный результат.

Работая со мной вы экономите:

- Деньги

- Время

- Нервы

Главное - Гарантия на вёрстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой, я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ответственность:

- сразу приступаю к работе

- не беру предоплату

- все в срок

- всегда на связи

Цель - предоставить качественную услугу на рынке!