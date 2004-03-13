mrjurabek_04

Удобные сайты с уникальным дизайном. Всегда рад помочь)
Только качественно и в срок - верстка и поправка сайтов.
Я Front end разработчик. Владею такими языками программирования, как HTML5, CSS3, JavaScript.
Работая со мной вы получаете максимальный результат.
Работая со мной вы экономите:
- Деньги
- Время
- Нервы
Главное - Гарантия на вёрстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой, я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Ответственность:
- сразу приступаю к работе
- не беру предоплату
- все в срок
- всегда на связи
Цель - предоставить качественную услугу на рынке!