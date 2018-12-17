mrk_mihail

Верстальщик с 2-летним стажем

Список реализованных проектов, а так же их стоимость и сроки Вы можете посмотреть в таблице Excel: https://1drv.ms/x/s!Aq0yqPYjuuqoddlu1hDf0A_HXEw

Верстаю одностраничные сайты, сайты-визитки, Landing Page, а так же Интернет-Магазины.

Принимал участие в верстке проектов от студии i1-web и Make&Research. Обе эти студии занимались интеграцией сайтов на Битрикс, соответственно смогу сделать вёрстку под эту CMS.

Стоимость работы: 500₽ / час. Работаю с предоплатой в 30%

Навыки: HTML5, CSS3, Git, BEM, jQuery, Sass, Gulp

Есть опыт работы в Figma и Zeplin