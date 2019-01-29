mrmaslov

Андрей Маслов mrmaslov

 
37 летРоссия/Волгоград
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$90
10 баллов
5 лет назад
Перерисовать и облагородить логотип
Спасибо за проект. Рекомендую
Превосходная работа и сдана раньше срока! Антон - профессионал своего дела! Безусловно рекомендую! Продолжаем дальнейшее сотрудничество...
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