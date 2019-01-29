Динамика цен за последние 10 лет на аммофос 1252 в России с шагом 1 месяц в виде таблицы и графика.
Маркетинговый анализ1 заявка
Закрыт
4 года назад
Динамика цен за последние 10 лет на аммофос 1252 в России с шагом 1 месяц в виде таблицы и графика.
Необходимо разработать логотип для компании по производству и продаже фермерских удобрений - Botanic Pro
Есть логотип Venom Arena VA на логотипе является фирменным знаком\изюминкой, соответственно нужно учесть этот момент На втором приложенным файле видно, что Venom Arena выглядит слишком дёшево по отношению к игровым брендам. Задача: Облагородить, поднять на новый уровень стиль ...