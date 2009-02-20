Емаил [email protected]

icq 346459187

Анимация персонажей с любым числом конечностей(ручная, либо при помощи композиции мокап-клипов),

Создание любых клипов toon либо realistic стилей для игровых персонажей (бег ,походка ,удары , комбо ,блоки ,падения ,любые формы передвижения+)

Базовые знания технологии работы с mocap оборудованием(маркерным либо гироскопическим)

Владение технологией лицевой анимации при помощи Mocap маркеров,либо различных программ на подобии MotionBuilder

Разработка спецэффектов)-подбор партиклов огня ,дыма ,создание взрывов ,разрушений , эффектов смерти монстров, следов , трейлов от оружия + (также в игровом движке)

Работа с динамикой жидкостей (на примере в программе (real flow),одежды ,физика ,ragdoll,анимация окружения(растений и живности +).Базовые знания скриптования в игровых движках на C Sharp и javascript.