Необходимо написать клиент-серверное приложение по передаче видео с камеры моб.устроиства на андройд на веб-сервер. Предпологается что клиентское приложение будет работать в моб. сетях, нужно использовать кодеки не требовательные к пропускной способности канала. Интерфейс, размер исполняемого ...
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $250
Добрый день! Требуется разработать дизайн картонной коробки для покерного набора. печать полноцветная. Набор выглядит так: http://www.propoker.ru/index.php?productID=684 Изображение фишек для дизайна коробки предоставим. размеры коробки тоже. примеры других коробок: http://www.propoker.ru/index.php?productID=670 Дизайна нужно два. на набор на 300 и на 500 фишек. Будут ...Верстка полиграфии23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо раскутить до первых позиций в яндексе магазин фишек и аксессуаров для игры в покер.(www.propoker.ru) ключевые слова "покерные фишки", "фишки для покера", "наборы для покера", "покерные наборы", "покерные аксессуары". сам магазин cделан на shopscript (http://www.webasyst.ru/) возможно долговременное сотрудничество.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Нужен интернет-магазин с элементами складского учета и контроля вырученных денег в маленьких региональных представительствах. Есть цетральный офис инет-магазина и службы курьерской доставки в крупных городах. необходимо средство учета движения товара между офисом и региональными складами ...Интернет-магазины25 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать дизайн в кореле для коробки в которую упаковывается колода игральных карт. Все размеры есть. Есть лого в кореле который должен быть размещен на коробке. Есть предварительный набросок как это может выглядеть. Из за ...Верстка полиграфии30 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать дизайн фишки для казино в кореле. Дизайн фишки должен быть выполнен в в пяти номиналах(1$-основной цвет фишки белый, остальные любые, на вкус разработчика, 5$-основной цвет красный, 25$-основной цвет зеленый, 50$-основной цвет синий, ...Дизайн продукции24 заявкиЗакрыт16 лет назад
необходимо интернет-магазин "одеть" в свой дизайн. Дано: 1)Интернет магазин Борнет(www.bornet.ru). магазин на пхп, без шаблонного дизайна. чтобы что то поменять нужно краить пхп. 2)Макет дизайна. Есть в JPG, есть PSD в со слоями. Есть даже уже порезанный ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $600
Требуется разработать дизайн и логотип к интернет магазину. Магазин будет заниматься продажей фишек, карточных столов и других аксессуаров для игры в покер. Пример по ассортименту магазина: www.pokergoods.com В качестве движка для магазина планируется использовать софт “Борнет ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад