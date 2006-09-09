mrpoker

Александр mrpoker

 
45 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
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  • Приложение для android(видеотрансляция с моб.устройства на веб-сервер)

    Необходимо написать клиент-серверное приложение по передаче видео с камеры моб.устроиства на андройд на веб-сервер. Предпологается что клиентское приложение будет работать в моб. сетях, нужно использовать кодеки не требовательные к пропускной способности канала. Интерфейс, размер исполняемого ...

    AndroidПриложение для AndroidDelphi
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка дизайна набора для покера

    $250

    Добрый день! Требуется разработать дизайн картонной коробки для покерного набора. печать полноцветная. Набор выглядит так: http://www.propoker.ru/index.php?productID=684 Изображение фишек для дизайна коробки предоставим. размеры коробки тоже. примеры других коробок: http://www.propoker.ru/index.php?productID=670 Дизайна нужно два. на набор на 300 и на 500 фишек. Будут ...

    Верстка полиграфии23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка магазина покерных принадлежностей

    Необходимо раскутить до первых позиций в яндексе магазин фишек и аксессуаров для игры в покер.(www.propoker.ru) ключевые слова "покерные фишки", "фишки для покера", "наборы для покера", "покерные наборы", "покерные аксессуары". сам магазин cделан на shopscript (http://www.webasyst.ru/) возможно долговременное сотрудничество.

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен инет-магазин с элементами складского учета

    $2500

    Нужен интернет-магазин с элементами складского учета и контроля вырученных денег в маленьких региональных представительствах. Есть цетральный офис инет-магазина и службы курьерской доставки в крупных городах. необходимо средство учета движения товара между офисом и региональными складами ...

    Интернет-магазины25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн коробки для колоды карт

    $50

    Необходимо нарисовать дизайн в кореле для коробки в которую упаковывается колода игральных карт. Все размеры есть. Есть лого в кореле который должен быть размещен на коробке. Есть предварительный набросок как это может выглядеть. Из за ...

    Верстка полиграфии30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ракзработка дизайна фишки для казино

    Необходимо разработать дизайн фишки для казино в кореле. Дизайн фишки должен быть выполнен в в пяти номиналах(1$-основной цвет фишки белый, остальные любые, на вкус разработчика, 5$-основной цвет красный, 25$-основной цвет зеленый, 50$-основной цвет синий, ...

    Дизайн продукции24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо интернет-магазин "одеть" в свой дизайн

    необходимо интернет-магазин "одеть" в свой дизайн. Дано: 1)Интернет магазин Борнет(www.bornet.ru). магазин на пхп, без шаблонного дизайна. чтобы что то поменять нужно краить пхп. 2)Макет дизайна. Есть в JPG, есть PSD в со слоями. Есть даже уже порезанный ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн к интернет-магазину

    $600

    Требуется разработать дизайн и логотип к интернет магазину. Магазин будет заниматься продажей фишек, карточных столов и других аксессуаров для игры в покер. Пример по ассортименту магазина: www.pokergoods.com В качестве движка для магазина планируется использовать софт “Борнет ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
$200
10 баллов
16 лет назад
Необходимо интернет-магазин "одеть" в свой дизайн
Проект оказался сложнее, чем предполагали, но клиент отнесся к этому с пониманием. Сработались отлично. Продолжаем сотрудничество.
Работой с Виктором очень доволен, все сделано на очень качественном уровне и за небольшие деньги. Проект изначально был не простым, нужно было магазин на движке "Борнет"(а он не поддерживает шаблоны), "одеть" в свой дизайн. Обращался ко многим фрилансерам, но после детального рассмотрения все отказались. Сто раз успел пожалеть что в свое время приобрел движок "Борнет". Поиск людей готовых взяться за "Борнет" растянулся на очень длительное время(проекту больше года), пока не связался с Виктором. Команда Виктора справилась с задачей на отлично, работой очень доволен. Учитывались все мои пожелания, даже те, которые выходили за рамки проекта. Немного изменились сроки выполнения, но и задача оказалась масштабней, чем на первый взгляд. В общем, Виктору 10 баллов, "борнету" не зачет.
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