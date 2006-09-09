Работой с Виктором очень доволен, все сделано на очень качественном уровне и за небольшие деньги. Проект изначально был не простым, нужно было магазин на движке "Борнет"(а он не поддерживает шаблоны), "одеть" в свой дизайн. Обращался ко многим фрилансерам, но после детального рассмотрения все отказались. Сто раз успел пожалеть что в свое время приобрел движок "Борнет". Поиск людей готовых взяться за "Борнет" растянулся на очень длительное время(проекту больше года), пока не связался с Виктором. Команда Виктора справилась с задачей на отлично, работой очень доволен. Учитывались все мои пожелания, даже те, которые выходили за рамки проекта. Немного изменились сроки выполнения, но и задача оказалась масштабней, чем на первый взгляд. В общем, Виктору 10 баллов, "борнету" не зачет.