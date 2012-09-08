mrrewolwer

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Сайт: photomozaic.ru Пиксель для системы: actionteaser.ru Документация во вложении
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
9 лет назад
Сайт: photomozaic.ru Пиксель для системы: actionteaser.ru Документация во вложении
Обновить форму заказа, страницу "Спасибо" и личный кабинет на сайте photomozaic.ru. Все они выполнены в одном компоненте AXFORM. Задачи: 1. По готовому дизайн-макету в CDR отверстать страницы. 3. Провести обновление функционала ФЗ и ЛК, а именно убрать лишние ...
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