Руководитель интернет-магазина/менеджер интернет-проекта

Владение офисными и графическими приложениями (Photoshop, Illustrator, Office, 1C); понимание основ интернет-технологий, seo, smm, html, сайтостроения, тенденций развития рынка веб-разработок и онлайн-маркетинга; участие в семинарах, посвященных интернет-маркетингу; навыки работы с различными cms: Django, Bitrix, Drupal, Opencart, Joomla.

В качестве менеджера/руководителя/контент-менеджера интернет-проектов в агентствах и самостоятельно проработала свыше 5 лет. Умение работать с крупными государственными заказчиками, корпоративными или личными сайтами и небольшими интернет-магазинами (Северсталь, Россотрудничество, Минобрнауки, Maison Dellos, Coonectauto, Ex-motors, Kimcosmetic, HomeFM, BTBG, Ionidesign и т.д.). Контроль этапов разработки, запуска, продвижения и сопровождения интернет-проектов, подбор исполнителей, координация работы фрилансеров, реализация интернет-проектов с «0» стадии.

Техническое образование (Московский государственный университет приборостроения и информатики, Москва)

Повышение квалификации (наличие подтверждающего сертификата):

IT — Project Management

Специалист, МГТУ им. Баумана, Управление проектами в области информационных технологий

Удаленный постоянный график работы или частичный (посещение офиса несколько раз в неделю, остальное время — работа в режиме «home office»).