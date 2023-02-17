Нарисую жизнь

Многозадачность - одно из ключевых моих качеств, что позволяет с каждым днём развиваться в различных сферах деятельности. последние три года сфера digital покорила моё сердце. Я рисую персонажей в различных образах. Особенно увлекает история востока (самураи, катаны, сакура) и киберпанка.

Также очень нравится рисовать еду, особенно десерты. Создаю дизайны интерьеров и зданий. Отдельно занимаюсь прорисовкой различных текстур. В скором времени планирую заняться созданием анимаций и окунуться в мир 3D моделей.

в идеале - создание игровых персонажей. благодаря киберпанку, поняла чем хочу заниматься.

образование высшее - магистр, гуманитарное.

знаю 2 иностранных языка - английский и немецкий, разговариваю и перевожу с них.

занимаюсь неймингом, написанием текстов/статей.

отдельно хочу выделить написание стихов. поэзией занимаюсь всю свою жизнь. несколько лет назад написала книгу, но не издала. по тем временам самоиздательство показалось слишком дорогим удовольствием :)

приоритетная задача - развить свои навыки в digital, а в дальнейшем - 3D.

почему бы не совмещать приятное с полезным? так я и попала в мир фриланса.

буду верить в себя, и все получится :)