mrs_vaverchak

Анастасия Ваверчак mrs_vaverchak

 
27 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Перевод/Переклад/Translation/Traducci&#243;n

Здравствуйте!

Предоставлю перевод с русского/украинского на испанский, польский язык, а также с английского, испанского, польского на русский, украинский. Проходила языковую практику в UCA  Univercidad de Cádiz (испанский язык) и "Wszechnica Polska" Szkoła Wyższa (польский язык).

Рассматриваю для работы различную тематику: перевод сайтов, дипломных работ, художественных, юридических, медицинских текстов, документов и многое другое.

Качество, срочность, точные сроки, хорошая цена!

Буду рада сотрудничеству!