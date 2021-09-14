mrs_vaverchak

Анастасия Ваверчак mrs_vaverchakmrs_vaverchak
27 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Перевод/Переклад/Translation/Traducción
Здравствуйте!
Предоставлю перевод с русского/украинского на испанский, польский язык, а также с английского, испанского, польского на русский, украинский. Проходила языковую практику в UCA Univercidad de Cádiz (испанский язык) и "Wszechnica Polska" Szkoła Wyższa (польский язык).
Рассматриваю для работы различную тематику: перевод сайтов, дипломных работ, художественных, юридических, медицинских текстов, документов и многое другое.
Качество, срочность, точные сроки, хорошая цена!
Буду рада сотрудничеству!