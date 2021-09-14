mrs_vaverchak

Перевод/Переклад/Translation/Traducción

Здравствуйте!

Предоставлю перевод с русского/украинского на испанский, польский язык, а также с английского, испанского, польского на русский, украинский. Проходила языковую практику в UCA Univercidad de Cádiz (испанский язык) и "Wszechnica Polska" Szkoła Wyższa (польский язык).

Рассматриваю для работы различную тематику: перевод сайтов, дипломных работ, художественных, юридических, медицинских текстов, документов и многое другое.

Качество, срочность, точные сроки, хорошая цена!

Буду рада сотрудничеству!