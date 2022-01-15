Обо мне

Меня зовут Анастасия Виниченко.

Я графический дизайнер. Занимаюсь разработкой дизайнов сайтов, фирменных стилей брендов(логотипы, визуальная айдентика, брендбуки, руководства по стилю), визуальных оформлений для соцсетей, иллюстрации, полиграфии, анимация.

Я учусь в онлайн университете «Нетология» с государственной лицензий. Сейчас я нахожусь не на последней стадии обучения. Это значит, что вы получите специалиста, который постоянно учится, развивается и совершенствует свои навыки.

Отдаю предпочтение смелым дизайнерским решениям и креативам. Моя цель -сделать ваш проект уникальным. Я открыта к новым и нестандартным задачам. Но и безусловно могу выполнить дизайн четко по вашему ТЗ.

Программы: Adobe Photoshop, Figma, Adobe after effects, Adobe Illustrator

Портфолио

https://www.behance.net/vinichenko

Консультация бесплатна, пишите по всем вопросам

Контакты

Inst: @mrs.vinichenko

Telegram: @mrs_vinichenko

Email: [email protected]