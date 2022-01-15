Меня зовут Анастасия Виниченко.
Я графический дизайнер. Занимаюсь разработкой дизайнов сайтов, фирменных стилей брендов(логотипы, визуальная айдентика, брендбуки, руководства по стилю), визуальных оформлений для соцсетей, иллюстрации, полиграфии, анимация.
Я учусь в онлайн университете «Нетология» с государственной лицензий. Сейчас я нахожусь не на последней стадии обучения. Это значит, что вы получите специалиста, который постоянно учится, развивается и совершенствует свои навыки.
Отдаю предпочтение смелым дизайнерским решениям и креативам. Моя цель -сделать ваш проект уникальным. Я открыта к новым и нестандартным задачам. Но и безусловно могу выполнить дизайн четко по вашему ТЗ.
Программы: Adobe Photoshop, Figma, Adobe after effects, Adobe Illustrator
Портфолио
https://www.behance.net/vinichenko
Консультация бесплатна, пишите по всем вопросам
Контакты
Inst: @mrs.vinichenko
Telegram: @mrs_vinichenko
Email: [email protected]