Ведущий 3d - художник
Обязанности:
Основное направление работ - 3D графика. Полный цикл: Cоздание High-poly, Low-poly, UV развертки, съем карт, маппинг, текстуриринг, анимация. Создание персонажей,техники, объектов, строений, зданий, стрелкового и других видов оружия. Дизайн игровых уровней, боевых карт, локаций и многое другое.......
Анимация персонажей и объектов.
Настройка освещения и рендеринга сцен.
Импорт и настройка в Unity 3D.
Создание видеороликов.
Действующие Проекты:
Так-же работал над проектом http://tedstorygame.com/
Инициативный доброжелательный молодой человек.
Профессионально владею 3d-редакторами. Большой опыт создания hi-poly, low-poly моделей, запекание текстур, создание normal maps, а так-же создание механической и персонажной анимации.
Занимаюсь спортом, вредных привычек не имею! Увлекаюсь боевой техникой и военной историей. Хорошо разбираюсь в моделях и технических данных военной техники. Знаю исторические события и битвы Второй мировой войны, войны на тихом океане и битвы за Атлантику.
Опыт работы в игровой индустрии более 5 лет.
ПОРТФОЛИО: http://www.weblancer.net/users/mrsanya333/portfolio/
АНИМАЦИЯ:https://www.youtube.com/watch?v=yN9qqnoL5Zo
Мои видео-работы: https://www.youtube.com/user/333mrsanya/videos
Перечень программ в которых я работаю:
3d редакторы: Autodesk 3ds Max, VRay Renderer, Autodesk Maya.
Плагины: LucisArt 3.05 ED-SE, fumefx.v1.0a, VRay 1.50 SP4, RealFlow 2012, flare3d_3dmax_plugin_v2_beta
3d движки: Unity, NeoAxis Engine.
2D-редакторы: Adobe Photoshop, CorelDRAW Graphics Suite.
Видео редакторы: Movavi Video Suite 12, Windows Movie Maker, Avidemux.
Опыт работы в игровой индустрии более 5 лет.
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