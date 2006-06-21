Год и место рождения: 1982 г. УзССР, г.Фергана
· Национальность: Русский
· Гражданство: РФ
· Семейное положение: женат
· Дети: дочь
Квалификация
· Программирование: 1С 8.0 (2 года), T-SQL (3 года), С++ (5 лет)
· Прочие навыки: HTML, PHP, MySQL, ASP.Net (C#), 1C7.7
Образование: Среднее
1995г – 1998г. Технический лицей №1 г.Фергана (Узбекистан)
Профессиональный опыт
2004г.- Н/В. ОАО «Калугапутьмаш» завод г. Калуга (Россия)
инженер программист (математик)
· Основной проект «Состав Изделия» (1С8.0 5 чел)
Система учета: изменений конструкторской документации,
изменений технологии производства,
плановой необходимости номенклатуры на изделие,
производства относительно плановой потребности
· Участие в проектах
Бухгалтерия: Клиент-Банк (1С7.7)
Общее: Создание библиотек общего пользования в виде «Обработок» 1С8.0
2003г.-2004г. ЧФ «Saytex-Group» продажа орг. техники г.Фергана (Узбекистан)
IT директор
2001г.-2003г. ДП «INTAL Telekom» провайдер г.Фергана (Узбекистан)
начальник регионального узла
2000г.-2001г. ООО «NewTime LINK» провайдер г.Фергана (Узбекистан)
директор/менеджер
1998г.-2000г. ОАО «Уздунробита» сотовая компания г.Фергана (Узбекистан)
инженер программист