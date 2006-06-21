Год и место рождения: 1982 г. УзССР, г.Фергана

· Национальность: Русский

· Гражданство: РФ

· Семейное положение: женат

· Дети: дочь

Квалификация

· Программирование: 1С 8.0 (2 года), T-SQL (3 года), С++ (5 лет)

· Прочие навыки: HTML, PHP, MySQL, ASP.Net (C#), 1C7.7

Образование: Среднее

1995г – 1998г. Технический лицей №1 г.Фергана (Узбекистан)

Профессиональный опыт

2004г.- Н/В. ОАО «Калугапутьмаш» завод г. Калуга (Россия)

инженер программист (математик)

· Основной проект «Состав Изделия» (1С8.0 5 чел)

Система учета: изменений конструкторской документации,

изменений технологии производства,

плановой необходимости номенклатуры на изделие,

производства относительно плановой потребности

· Участие в проектах

Бухгалтерия: Клиент-Банк (1С7.7)

Общее: Создание библиотек общего пользования в виде «Обработок» 1С8.0

2003г.-2004г. ЧФ «Saytex-Group» продажа орг. техники г.Фергана (Узбекистан)

IT директор

2001г.-2003г. ДП «INTAL Telekom» провайдер г.Фергана (Узбекистан)

начальник регионального узла

2000г.-2001г. ООО «NewTime LINK» провайдер г.Фергана (Узбекистан)

директор/менеджер

1998г.-2000г. ОАО «Уздунробита» сотовая компания г.Фергана (Узбекистан)

инженер программист