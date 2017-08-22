Дизайнер - конструктор. Опыт работы 7 лет.

Конструктор интерьеров.

Создание и разработка эскизов мебели, визуализация.

Составление дизайн - проекта нестандартной, корпусной мебели.

Знание программы PRO100 на профессиональном уровне.

Опыт работы в самом крупном в Европе салоне мебели МТК "Гранд"

Имеется сотрудничество с мебельным производством для реализации мебели.