Дизайнер - конструктор. Опыт работы 7 лет.
Конструктор интерьеров.
Создание и разработка эскизов мебели, визуализация.
Составление дизайн - проекта нестандартной, корпусной мебели.
Знание программы PRO100 на профессиональном уровне.
Опыт работы в самом крупном в Европе салоне мебели МТК "Гранд"
Имеется сотрудничество с мебельным производством для реализации мебели.
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Портфолио
- Тумба и шкаф134 просмотра
- Шкаф117 просмотров
- Гардеробная комната в коттедже120 просмотров
- Библиотека128 просмотров
- Гардеробная116 просмотров
- Гардероб120 просмотров