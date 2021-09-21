ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР | ЛОГОТИПЫ | ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР | ЛОГОТИПЫ | ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Приветствую! Меня зовут Марина и я графический дизайнер.

· Опыт в графическом дизайне с 2019;

· 1+ года опыта в веб-дизайне.

Считаю, что основной функцией дизайна должно быть решение бизнес-задач клиента. Строю свою деятельность в соответствии с этим

приоритетом.

Система работы организована максимально комфортно для Вас, чтобы сэкономить Ваше время.

Мои профессиональные навыки:

· Подготовка полиграфической продукции (визитки, конверты, сертификаты, афиши и пр.);

· Создание логотипов;

· Разработка фирменного стиля.

В чем я работаю:

· Adobe Photoshop;

· Adobe Illustrator.

Работая со мной Вы получаете:

· Запоминающийся и лаконичный образ для вашего проекта, который будет отражать философию и ключевые ценности бренда.

· Если вы заказываете у меня логотип или фирменный стиль, то все макеты полиграфии, посвященные этому

проекту будут стоить для вас с 20% скидкой в течение двух недель.

· Гарантированный результат в оговоренные сроки.

· Неограниченное количество правок.

· Индивидуальный подход к каждому проекту.

· Забочусь о Вашем времени.

· После окончания проекта я остаюсь с Вами на связи и всегда готова помочь.

Прайс лист:

Некие отправные точки, позволяющие понять ценовую политику моих услуг:

· Дизайн визитной карточки — от $15

· Дизайн сертификата — от $20

· Дизайн флаера / листовки — от $30

· Дизайн афиши — от $40

· Дизайн логотипа — от $100

Формат работы:

· Обсуждение проекта.

· Предоплата 40% от стоимости либо поэтапная оплата.

· Выполнение проекта и согласование.

· Оплата остатка.

· Передача исходных материалов.

Способы оплаты:

· Оплата на карту Альфа Банка.

· Western Union/ MoneyGram.

· Безопасная сделка.

Портфолио:

Вы можете ознакомиться с моим портфолио по ссылке:

Marina Sergeevna on Behance

instagram.com/@mrss.brand

Контакты:

Свяжитесь со мной любым удобным для Вас способом, и я отвечу Вам максимально быстро!

Почтовый ящик [email protected]

Директ Инстаграм @mrss.brand

Whatsapp / Telegram 8 033 674 03 83

Доверьте работу над проектом специалисту.

С уважением,

Марина!