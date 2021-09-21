ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР | ЛОГОТИПЫ | ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Приветствую! Меня зовут Марина и я графический дизайнер.
· Опыт в графическом дизайне с 2019;
· 1+ года опыта в веб-дизайне.
Считаю, что основной функцией дизайна должно быть решение бизнес-задач клиента. Строю свою деятельность в соответствии с этим
приоритетом.
Система работы организована максимально комфортно для Вас, чтобы сэкономить Ваше время.
Мои профессиональные навыки:
· Подготовка полиграфической продукции (визитки, конверты, сертификаты, афиши и пр.);
· Создание логотипов;
· Разработка фирменного стиля.
В чем я работаю:
· Adobe Photoshop;
· Adobe Illustrator.
Работая со мной Вы получаете:
· Запоминающийся и лаконичный образ для вашего проекта, который будет отражать философию и ключевые ценности бренда.
· Если вы заказываете у меня логотип или фирменный стиль, то все макеты полиграфии, посвященные этому
проекту будут стоить для вас с 20% скидкой в течение двух недель.
· Гарантированный результат в оговоренные сроки.
· Неограниченное количество правок.
· Индивидуальный подход к каждому проекту.
· Забочусь о Вашем времени.
· После окончания проекта я остаюсь с Вами на связи и всегда готова помочь.
Прайс лист:
Некие отправные точки, позволяющие понять ценовую политику моих услуг:
· Дизайн визитной карточки — от $15
· Дизайн сертификата — от $20
· Дизайн флаера / листовки — от $30
· Дизайн афиши — от $40
· Дизайн логотипа — от $100
Формат работы:
· Обсуждение проекта.
· Предоплата 40% от стоимости либо поэтапная оплата.
· Выполнение проекта и согласование.
· Оплата остатка.
· Передача исходных материалов.
Способы оплаты:
· Оплата на карту Альфа Банка.
· Western Union/ MoneyGram.
· Безопасная сделка.
Портфолио:
Вы можете ознакомиться с моим портфолио по ссылке:
instagram.com/@mrss.brand
Контакты:
Свяжитесь со мной любым удобным для Вас способом, и я отвечу Вам максимально быстро!
Почтовый ящик [email protected]
Директ Инстаграм @mrss.brand
Whatsapp / Telegram 8 033 674 03 83
Доверьте работу над проектом специалисту.
С уважением,
Марина!