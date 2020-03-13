Web-дизайнер

Делаю продающие сайты

Landing page

Интернет-магазин

Корпоративный сайт

Слежу за трендами в веб-дизайне, стремлюсь делать актуальные сайты.

Знаю основы юзабилити (UX), поэтому Ваш дизайн будет грамотным.

От себя могу предложить следующий алгоритм: бумажное прототипирование (почеркушки), карта сайта, согласование, затем варфреймы (каркасы) или сразу прототип в фигме с флетовыми элементами.

Хочется проделать весь процесс от начала до конца и иметь реализованный проект в портфолио.

Поэтому с интересом поработаю над Вашим проектом.

Если (вдруг), процесс который я описал, воспринимается Вами не более, чем набор слов, расшифрую :) Это подход к разработке сайтов, основанный на удобстве для пользователя.

Умное проектирование сайтов, сначала мозговой штурм, и только потом "расскарашивание" плашечек.

Портфолио