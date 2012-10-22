Дипломные работы по информационным технологиям и защите информации

Не посредник!

Выполнением дипломных работ по информационным технологиям и защите информации занимаюсь уже так давно, что количество выполненных работ уже давно перевалило за 500 (только дипломных).

Большую часть их можно купить на моем сайте - www.diplom-it.ru.

Кроме меня, в команде работают еще трое специалистов. В отличие от большинства подобных организаций, мне не приходится искать исполнителя на уже принятый заказ - наоборот, заказ принимается только в том случае, если я точно знаю, что мы сможем его выполнить на требуемом уровне.

Еще одним преимуществом работы со мной является то, что клиент может постоянно общаться напрямую с автором, а также немаловажный финансовый вопрос - бОльшая часть оплаты (около 90%) получает именно автор, что увеличивает мотивированность члена моей команды в качественном выполнении работы. Обычно (имеются в виду посредники) это соотношение в лучшем случае 50/50.

Занимаемся только работами по информационным технологиям и смежным дисциплинам - то есть делаю только то, в чем хорошо разбираюсь и имею большой опыт.

Надеюсь на удачное сотрудничество!