На сайте есть бесплатные продукты (в электронном виде). нужно сделать так, чтобы их можно было скачать только после того, как юзер делает репост в Вк, ФБ или других СЦ. Аналог – как сделано вот здесь ...
Не посредник!
Выполнением дипломных работ по информационным технологиям и защите информации занимаюсь уже так давно, что количество выполненных работ уже давно перевалило за 500 (только дипломных).
Большую часть их можно купить на моем сайте - www.diplom-it.ru.
Кроме меня, в команде работают еще трое специалистов. В отличие от большинства подобных организаций, мне не приходится искать исполнителя на уже принятый заказ - наоборот, заказ принимается только в том случае, если я точно знаю, что мы сможем его выполнить на требуемом уровне.
Еще одним преимуществом работы со мной является то, что клиент может постоянно общаться напрямую с автором, а также немаловажный финансовый вопрос - бОльшая часть оплаты (около 90%) получает именно автор, что увеличивает мотивированность члена моей команды в качественном выполнении работы. Обычно (имеются в виду посредники) это соотношение в лучшем случае 50/50.
Занимаемся только работами по информационным технологиям и смежным дисциплинам - то есть делаю только то, в чем хорошо разбираюсь и имею большой опыт.
Надеюсь на удачное сотрудничество!
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