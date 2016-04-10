Экономист, бухгалтер
Главный бухгалтер с опытом работы окажет услуги по постановке, ведению и восстановлению
бухгалтерского, налогового и кадрового учета на условиях свободного графика работы или частичной занятости. Все виды налогообложения. Консультации. Разработка договоров. Опыт работы в торговле, услугах, капитальном строительстве. Ведение первичной документации, подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, в том числе нулевой. Доступ ко всем последним изменениям законодательства. Контроль за всем спектром кадрового делопроизводства в соответствии с ТК РФ. Разработка учетной политики и другой нормативной и регламентирующей документации. 3-НДФЛ, выписки из ЕГРЮЛ.
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Бухгалтерские услуги
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Финансовые услуги
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