А давайте воплотим Ваши идеи в жизнь с помощью моего мастерства?

Доброго Вам времени суток! Меня зовут Саша Скоробогатова.

Не хочется начинать наше знакомство с банальных фраз типа « качественные продающие тексты, блестящие идеи, в кратчайшие сроки…» и так далее. В этом Вы убедитесь после сотрудничества со мной, а также ознакомившись с моим портфолио.

Хочется поговорить о Вас. Я занимаюсь написанием эффективных продающих страниц, аппетитного контента на Ваш сайт и, впрочем, текстов абсолютно любого характера. Именно это Вам, вероятнее всего, необходимо. Иначе бы Вы не находились на этой странице и не читали этот текст.

Моя работа мне приносит огромное удовольствие, а этот факт придаёт магический эффект моему результату. И именно от этого зависит успех ваших проектов. А значит, решение Ваших проблем в виде низких продаж, некачественного оформления сайтов – для меня это приятное занятие. А от этого, опять же повторюсь, зависит качественный результат моей работы и соответственно на 100% успешное завершение Ваших проектов и приятное сотрудничество со мной.

Я приглашаю Вас к результативному, дружескому сотрудничеству, что даст Вам возможность заказывать работы со скидками и по низким ценам, заказывать бонусные работы, получать эффективные советы по поводу Ваших проектов. И совсем скоро Ваша работа станет плодотворной, что принесёт радость как Вам, так и мне.

Обращайтесь, получайте обратную связь, и мы воплотим все Ваши цели, планы и, возможно, мечты в жизнь.

Хорошего Вам настроения и удачного, плодотворного дня! С уважением, Саша.