ms_alla_gonch

Энтузиазм и позитив!

Буду рада сотрудничеству с Вами.

Со своей стороны гарантирую:

1. Ответственность.

2. Пунктуальность.

3. Желание и умение работать.

4. Учитывать все Ваши пожелания и рекомендации.

5. Грамотность.

6. Возможность писать интересно и много.

7. Целеустремленность, терпение, фантазию и эрудицию.

8. Знание английского языка.

9. Владение ПК на высоком уровне.

О себе:

1. Высшее педагогическое и филологическое образование.

2. Работа преподавателем более 16 лет.

3. Репетиторство, написание контрольных и курсовых работ, статей и наполнение сайтов.

4. Транскрибация.

Любимые темы:

1. Дети.

2. Туризм.

3. Домашние любимцы.

4. Красота и здоровье.

5. Увлечения. Hand-made.

6. Педагогика и психология.

7. Дом.

8. Семейные отношения.

9. Кино.