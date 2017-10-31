ms_alla_gonch

Энтузиазм и позитив!
Буду рада сотрудничеству с Вами.
Со своей стороны гарантирую:
1. Ответственность.
2. Пунктуальность.
3. Желание и умение работать.
4. Учитывать все Ваши пожелания и рекомендации.
5. Грамотность.
6. Возможность писать интересно и много.
7. Целеустремленность, терпение, фантазию и эрудицию.
8. Знание английского языка.
9. Владение ПК на высоком уровне.
О себе:
1. Высшее педагогическое и филологическое образование.
2. Работа преподавателем более 16 лет.
3. Репетиторство, написание контрольных и курсовых работ, статей и наполнение сайтов.
4. Транскрибация.
Любимые темы:
1. Дети.
2. Туризм.
3. Домашние любимцы.
4. Красота и здоровье.
5. Увлечения. Hand-made.
6. Педагогика и психология.
7. Дом.
8. Семейные отношения.
9. Кино.