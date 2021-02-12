ms_krot

Екатерина ms_krot

 
28 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
SEO Specialist

Опыт работы:

  • июль 2020 - февраль 2021, Pre-Middle SEO Specialist в агентстве интернет-маркетинга Netpeak;
  • декабрь 2019 - июль 2020, Upper-Junior SEO Specialist в агентстве интернет-маркетинга Netpeak;
  • март 2019 - декабрь 2019, Junior SEO Specialist в агентстве интернет-маркетинга PROMODO;
  • май 2018 – март 2019, SEO Specialist в агентстве интернет-маркетинга Q-SEO;
  • ноябрь 2017 – январь 2018, Junior SEO Specialist freelancer;
  • сентябрь 2017 – ноябрь 2017, Junior SEO Specialist в агентстве интернет-маркетинга Raskrutka.
Навыки:

  • понимание алгоритмов ранжирования ПС;
  • линкбилдинг: Miralinks, GoGetlinks, аутрич-ссылки, крауд-ссылки;
  • контентная оптимизация сайтов;
  • техническая оптимизация интернет-ресурсов: интернет-магазины, корпоративные сайты, информационные ресурсы;
  • проведение технических аудитов;
  • постановка технических задач копирайтерам и программистам;
  • навыки работы с ПП: Adobe Illustrator, 1С: Предприятие, Microsoft Office, Netpeak Spider, Key Collector, Screaming Frog SeoSpider.
  • работа с сервисами: Google Spreadsheets, Google Trends, KWP Google AdWords, Yandex WordStat, Allpositions, Google Search Console, Yandex Webmaster, Ahrefs, Serpstat, Google Analytics.
Illustrator