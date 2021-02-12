SEO Specialist
Опыт работы:
- июль 2020 - февраль 2021, Pre-Middle SEO Specialist в агентстве интернет-маркетинга Netpeak;
- декабрь 2019 - июль 2020, Upper-Junior SEO Specialist в агентстве интернет-маркетинга Netpeak;
- март 2019 - декабрь 2019, Junior SEO Specialist в агентстве интернет-маркетинга PROMODO;
- май 2018 – март 2019, SEO Specialist в агентстве интернет-маркетинга Q-SEO;
- ноябрь 2017 – январь 2018, Junior SEO Specialist freelancer;
- сентябрь 2017 – ноябрь 2017, Junior SEO Specialist в агентстве интернет-маркетинга Raskrutka.
- понимание алгоритмов ранжирования ПС;
- линкбилдинг: Miralinks, GoGetlinks, аутрич-ссылки, крауд-ссылки;
- контентная оптимизация сайтов;
- техническая оптимизация интернет-ресурсов: интернет-магазины, корпоративные сайты, информационные ресурсы;
- проведение технических аудитов;
- постановка технических задач копирайтерам и программистам;
- навыки работы с ПП: Adobe Illustrator, 1С: Предприятие, Microsoft Office, Netpeak Spider, Key Collector, Screaming Frog SeoSpider.
- работа с сервисами: Google Spreadsheets, Google Trends, KWP Google AdWords, Yandex WordStat, Allpositions, Google Search Console, Yandex Webmaster, Ahrefs, Serpstat, Google Analytics.