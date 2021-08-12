ms_valeriya

Январь 2020 — август 2021 1 год 8 месяцев

Мануфактура Интерьерных Решений

Москва, mir-oboi.ru/

Дизайнер фотобоев

• редактирование и доработка основных

дизайнов из каталога для печати;

• редактирование и доработка дизайнов при

индивидуальном заказе для печати;

• подготовка и передача файлов для печати;

• поиск, загрузка, сортировка, обработка и

создание дизайнов;

• подготовка дизайнов для каталогов и

интернет ресурсов;

• визуализация и интерьерные изображения;

• презентации и другие маркетингово-рекламные материалы;

• дизайн-макеты для фотообоев и обойной продукции;

• предпечатная подготовка оригинал-макетов в соответствии с технологическими требованиями полиграфического производства;

• организация и контроль производственных процессов, связанных с выпуском фотообоев;

• печать тестовых образцов на промышленном УФ-принтере;

• отбор и анализ научно-технической информации, необходимой на различных стадиях (этапах) художественного конструирования;

• сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценку их эстетического уровня;

• анализ опыта других организаций в разработке и использовании маркетинговых и рекламных материалов;

• предоставление презентационные материалов руководству (разработка, печать, нарезка, брошюровка).

Март 2018 — декабрь 2019 1 год 10 месяцев

Мануфактура Интерьерных Решений

Москва, mir-oboi.ru/

Художник-дизайнер

1. Разработка дизайна обоев.

2. Разработка эскиза с помощью ручных средств и/или компьютерных программ, отрисовка отдельных элементов дизайна на бумаге «от руки».

3. Обработка эскиза и отдельных элементов дизайна с бумажных (текстильных, полимерных и.т.д.) носителей в электронный вид (оцифровку), компоновку дизайна, построение композиции, корректировку стыков.

4. Подготовка с помощью компьютерных графических программ дизайна к пробной печати: цветоделение, отрисовка и ретушь элементов, раскладка по валам, подбор структур.

5. Разработка колористических решений дизайна.

6. Подготовка рекламных образцов новых дизайнов, презентаций готовой продукции для предприятия, клиентов, интернет-сайта компании и других надобностей.

7. Ведение и классификацию библиотек дизайнов, эскизов, элементов дизайна и т.д.

8. Осуществление служебных командировок (в т.ч. местного значения), связанные с производственной необходимостью.

Октябрь 2017 — январь 2018 4 месяца

Kerama Marazzi

Москва, kerama-marazzi.com/ru/

Художник-дизайнер

С октября по январь 2017 года работала по договору с фирмой Kerama Marazzi по разработке дизайна обоев - компаньонов к новой коллекции плитки фирмы Kerama Marazzi. Ряд моих работ приобретен фирмой для использования в дальнейшем производстве.

Август 2015 — октябрь 2017 2 года 3 месяца

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс

Художник-дизайнер

Фриланс (дизайн):

- визуализация (от руки и в Photoshop)

- фотомонтаж

- свето - и цветокоррекция изображений

- подготовка к печати

- поиск декоративно-отделочных материалов

В октябре 2015 года сдан индивидуальный проект по росписи настенных покрытий для жилого интерьера.

Июнь 2016 — сентябрь 2016 4 месяца

Tapetenfabrik Gebr. Rasch & Co. KG

Германия, www.rasch-tapeten.de/ru/home-ru/

Художник-дизайнер

С июня по сентябрь 2016 года была приглашена фабрикой Tapetenfabrik Gebr. Rasch & Co. KG на трёх месячную рабочую стажировку

За время прохождения была обучена и выполняла следующие задания:

- Колорирование в системе CAD с помощью программы AVA

- Самостоятельная подготовка и оценка результатов колорирования в отделе пробных оттисков трафаретной и глубокой печати

- Создание собственных эскизов для обоев и работа на заданную тему, в том числе в области эксклюзивных дизайнов для клиентов

- Работа с эскизами в программах Photoshop и AVA

- Исследование трендов и составление мудборда

- Практическая работа в отделе пробных оттисков трафаретной и глубокой печати