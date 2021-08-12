ms_valeriya

Январь 2020 — август 2021 1 год 8 месяцев
Мануфактура Интерьерных Решений
Москва, mir-oboi.ru/
Дизайнер фотобоев
• редактирование и доработка основных
дизайнов из каталога для печати;
• редактирование и доработка дизайнов при
индивидуальном заказе для печати;
• подготовка и передача файлов для печати;
• поиск, загрузка, сортировка, обработка и
создание дизайнов;
• подготовка дизайнов для каталогов и
интернет ресурсов;
• визуализация и интерьерные изображения;
• презентации и другие маркетингово-рекламные материалы;
• дизайн-макеты для фотообоев и обойной продукции;
• предпечатная подготовка оригинал-макетов в соответствии с технологическими требованиями полиграфического производства;
• организация и контроль производственных процессов, связанных с выпуском фотообоев;
• печать тестовых образцов на промышленном УФ-принтере;
• отбор и анализ научно-технической информации, необходимой на различных стадиях (этапах) художественного конструирования;
• сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценку их эстетического уровня;
• анализ опыта других организаций в разработке и использовании маркетинговых и рекламных материалов;
• предоставление презентационные материалов руководству (разработка, печать, нарезка, брошюровка).
Март 2018 — декабрь 2019 1 год 10 месяцев
Мануфактура Интерьерных Решений
Москва, mir-oboi.ru/
Художник-дизайнер
1. Разработка дизайна обоев.
2. Разработка эскиза с помощью ручных средств и/или компьютерных программ, отрисовка отдельных элементов дизайна на бумаге «от руки».
3. Обработка эскиза и отдельных элементов дизайна с бумажных (текстильных, полимерных и.т.д.) носителей в электронный вид (оцифровку), компоновку дизайна, построение композиции, корректировку стыков.
4. Подготовка с помощью компьютерных графических программ дизайна к пробной печати: цветоделение, отрисовка и ретушь элементов, раскладка по валам, подбор структур.
5. Разработка колористических решений дизайна.
6. Подготовка рекламных образцов новых дизайнов, презентаций готовой продукции для предприятия, клиентов, интернет-сайта компании и других надобностей.
7. Ведение и классификацию библиотек дизайнов, эскизов, элементов дизайна и т.д.
8. Осуществление служебных командировок (в т.ч. местного значения), связанные с производственной необходимостью.
Октябрь 2017 — январь 2018 4 месяца
Kerama Marazzi
Москва, kerama-marazzi.com/ru/
Художник-дизайнер
С октября по январь 2017 года работала по договору с фирмой Kerama Marazzi по разработке дизайна обоев - компаньонов к новой коллекции плитки фирмы Kerama Marazzi. Ряд моих работ приобретен фирмой для использования в дальнейшем производстве.
Август 2015 — октябрь 2017 2 года 3 месяца
Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Художник-дизайнер
Фриланс (дизайн):
- визуализация (от руки и в Photoshop)
- фотомонтаж
- свето - и цветокоррекция изображений
- подготовка к печати
- поиск декоративно-отделочных материалов
В октябре 2015 года сдан индивидуальный проект по росписи настенных покрытий для жилого интерьера.
Июнь 2016 — сентябрь 2016 4 месяца
Tapetenfabrik Gebr. Rasch & Co. KG
Германия, www.rasch-tapeten.de/ru/home-ru/
Художник-дизайнер
С июня по сентябрь 2016 года была приглашена фабрикой Tapetenfabrik Gebr. Rasch & Co. KG на трёх месячную рабочую стажировку
За время прохождения была обучена и выполняла следующие задания:
- Колорирование в системе CAD с помощью программы AVA
- Самостоятельная подготовка и оценка результатов колорирования в отделе пробных оттисков трафаретной и глубокой печати
- Создание собственных эскизов для обоев и работа на заданную тему, в том числе в области эксклюзивных дизайнов для клиентов
- Работа с эскизами в программах Photoshop и AVA
- Исследование трендов и составление мудборда
- Практическая работа в отделе пробных оттисков трафаретной и глубокой печати