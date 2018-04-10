ms_valuenko

Требуется разработать дизайн интерьера, подобрать конфигурацию рабочего места, сделать визуализацию для сети приемных пунктов химчистки. Площадь помещения от 6 до 9 м2.
Интерьеры и Экстерьеры17 заявок
Закрыт
7 лет назад
Требуется разработать дизайн интерьера, подобрать конфигурацию рабочего места, сделать визуализацию для сети приемных пунктов химчистки. Площадь помещения от 6 до 9 м2.
Необходим строгий, узнаваемый и простой к восприятию логотип для сети химчисток и прачечных. Данный логотип будет являться брендом компании. Жду обратной связи, спасибо.