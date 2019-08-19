Разработка и Поддержка сайтов
Профессионально занимаюсь разработкой сайтов с 2014 года.Работаю без пред. оплаты. (оплата только по факту выполнения задания).
Предлагаю высоко квалифицированные услуги по созданию и технической поддержке сайтов любой сложности и направления.
Создаю Уникальные, Адаптивные, Быстрые и Современные Сайты
Любые направления:
Интернет-магазины
Сайты визитки
Лендинги
Корпоративные и информационные сайты
Работаю как на html5+css3 , так и на движках: WordPress.
Действие аккаунта приостановлено!