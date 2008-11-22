Разработчик БД, программист VBA,хорошо знаю офисные программы(Excel, Access, Project, Visio, Word, PowerPoint), UML, BPMN, SQL
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
15 лет назад
Основная работа была сделано быстро - в течении суток. Оперативно реагировал на замечания. Исполнитель имеет высокие зания VBA Access.
Ответный отзыв
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