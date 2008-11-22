msanal

Санал Мутулов msanal

 
48 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Разработчик БД, программист VBA,хорошо знаю офисные программы(Excel, Access, Project, Visio, Word, PowerPoint), UML, BPMN, SQL

PowerPointVBA
Отзывы заказчиков
Wild
56 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
$30
10 баллов
15 лет назад
Написать формы для готовой базы данных
Основная работа была сделано быстро - в течении суток. Оперативно реагировал на замечания. Исполнитель имеет высокие зания VBA Access.
Санал
Ответный отзыв
Базы данных
1 отзыв
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга