msandrosov

Системный администратор

Выполняемая работа.

Моя работа заключается в установке и сопровождении базового системного программного обеспечения на базе

технологий Microsoft.

Установка программного обеспечения: установка систем на серверы и рабочие станции, планирование

установки, внедрение и сопровождение служб каталогов Active Directory. Имеется опыт работы с технологиями Microsoft: SQL Server, Exchange. Создание отказоустойчивого кластера виртуальных серверов, VDI.

Сопровождение: обеспечение оптимальной конфигурации, устранение возникающих сбоев в работе

программного обеспечения. Установка различных заплаток безопасности.

Администрирование: администрирование сетевых операционных систем и современных служб каталогов (Active Directory). Создание и ведение пользователей, определение прав доступа, создание и реализация групповых политик и т.д.

Имеется практический опыт создания инфраструктуры ИТ в облаке. Также имеется опыт работы с

отдельными облачными службами: Exchange, Office 365 и т.д.

Мониторинг: постоянное отслеживание работы сетевого программного обеспечения, реализация мероприятий

по устранению узких мест сетевых информационных систем.

Имеется опыт установки и сопровождения Oracle Solaris.

Базовое конфигурирование сетевого оборудования: коммутаторы Cisco.

Опыт работы с конкретными системами

Имею большой опыт с продуктами и технологиями:

· Microsoft Office (Word, Excel, Publisher, Access);

· Microsoft Azure (создание, сопровождение, администрирование – виртуальные машины, виртуальные рабочие столы, Azure SQL, служба приложений);

· Internet (настройка доступа, сопровождение, поддержка, ведение – домены, хостинг, почта, DNS, Microsoft OneDrive, Microsoft Bing);

· Microsoft Visio;

· Microsoft Windows Server (настройка и поддержка ролей и служб сервера: DHCP, DNS, Hyper-V, IIS, Active Directory, WSUS, службы активации корпоративных лицензий, службы печати, NPS, WDS, CA, RDS, VDI, FS, отказоустойчивая кластеризация, групповые политики, MPIO; администрирование AD);

· Microsoft SQL Server;

· Oracle Solaris;

· Oracle Java Platform;

· Microsoft FrontPage;

· QuarkXPress;

· Microsoft Visual Studio;

· Facebook (создание, ведение и администрирование счетов);

· Oracle Database (установка, сопровождение, администрирование);

· Яндекс.Диск.

Имею опыт реализации решений в облаке: сопровождение облачных решений на базе Microsoft 365 (Office 365); реализация ИТ-инфраструктуры виртуальных серверов и VDI на базе облака; сопровождение облачных решений Exchange на базе облака.

Сертификаты.

1. The Internet Architecture and Internet Protocols (ALESTA Software and Services). Certificate of Achievement.

2. Internet User 2005 (Computer Training Center at BMTSU). Certificate of Excellence. Certificate.

3. Тренинги по вопросам информационной безопасности (Microsoft). Сертификат.

4. Microsoft Certified Professional (Microsoft). Certificate of Excellence.

Мои координаты.

Телефон: +7-909-645-78-56.

Адрес электронной почты: [email protected]

Skype: msandrosov.