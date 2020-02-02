msaydullaeva

3D и 2D художник и аниматор

Всем добро пожаловать! Я молодой профессионал в 3D и 2D иллюстрациях. Занимаюсь разработкой персонажей, концепт артом, иллюстрацией книжек и созданием 3D моделей, работаю в таких программах как Zbrush, Substance и Maya. А также имею 3 года опыта в графическом дизайне, это дизайн логотипов, постеров и дизайн веб-сайтов.

Владею Английским языком и с легкостью смогу выполнить вашу работу на иностранном языке. Отношусь к своей работе с большим удовольствием каждый получаемый мною опыт вдохновляет на новые проекты.