Отличный заказчик! Проект вышел немного за рамки задуманного, но это было полноценно оплачено, в срок! Очень доволен сотрудничеством, рекомендую Владимира как очень добросовестного заказчика, работали вместе, постоянно в сети! Владимир знает, что хочет получить "на выходе", поэтому работать становится намного проще!