Не корректно работает программа. Не суммирует стоимость доставки и стоимость заказа. Не указывает способ доставки. При установке все работало, потом слетело. Сайт msc-chip.ru
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
11 лет назад
Не корректно работает программа. Не суммирует стоимость доставки и стоимость заказа. Не указывает способ доставки. При установке все работало, потом слетело. Сайт msc-chip.ru
Сайт по адресу http://new.msc-chip.ru, не закончен предыдущим исполнителем. Осталось доработать технические моменты. - Отредактировать моменты дизайна. - Поправить расположение картинок - установить бегущую строку - вставить модуль интернет корзины - наладить комменты - перелистывание новостей и видео (вправо ...
Нужно отредактировать дизайн сайта согласно техническому заданию. Установить на Хост. В тех задание включен интерактивные картинки (возможно флэш) Сайт включен. Работает. Тематика и адрес http://www.msc-chip.ru/ Тех задание в прикрепленном файле