mscchip

Владимир Чекрыгин mscchip

 
46 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Проблема с WP SHOP

    Не корректно работает программа. Не суммирует стоимость доставки и стоимость заказа. Не указывает способ доставки. При установке все работало, потом слетело. Сайт msc-chip.ru

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать сайт на DLE

    $100

    Сайт по адресу http://new.msc-chip.ru, не закончен предыдущим исполнителем. Осталось доработать технические моменты. - Отредактировать моменты дизайна. - Поправить расположение картинок - установить бегущую строку - вставить модуль интернет корзины - наладить комменты - перелистывание новостей и видео (вправо ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта на WordPress

    $250

    Нужно отредактировать дизайн сайта согласно техническому заданию. Установить на Хост. В тех задание включен интерактивные картинки (возможно флэш) Сайт включен. Работает. Тематика и адрес http://www.msc-chip.ru/ Тех задание в прикрепленном файле

    WordPressДизайн сайтаСайт на WordPress
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
htmlmaster
Александр 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Доработать сайт на DLE
Отличный заказчик! Проект вышел немного за рамки задуманного, но это было полноценно оплачено, в срок! Очень доволен сотрудничеством, рекомендую Владимира как очень добросовестного заказчика, работали вместе, постоянно в сети! Владимир знает, что хочет получить "на выходе", поэтому работать становится намного проще!
Рекомендую работать с Александром! Отличный специалист и надежный исполнитель. Результат на первом месте у него. Имеет выдержку и кучу терпения и усердия, несмотря на порой заоблачные запросы заказчика. Всегда на связи. Работу выполнил качественно и в срок.
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