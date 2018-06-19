Перевод текстов любой тематики ENG-RU и RU-ENG
Я – переводчик, преимущественно работающий под ником mscell. Английский изучаю со школы. С тех пор развила навык письменного перевода и поставила себе речь. Перевожу для сообществ Dishonored 2 и Tavern of Heroes: Overwatch. Качество моих работ можно оценить в личном паблике ( vk.com/j__ms ).
Почему стоит выбрать меня?
- я умею переводить крайне быстро и притом качественно
- низкая цена за лист (ввиду того, что я – начинающий фрилансер)
- я постоянно на связи
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