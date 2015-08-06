mschernysheva

Татьяна Чернышева mschernyshevamschernysheva
Образование:
сентябрь 2011 г. – июнь 2015 г. Московский Педагогический Государственный Университет, художественно-графический факультет, специальность «Графический дизайнер», диплом бакалавра (дневное отделение).
Дополнительное образование:
сентябрь 2009 г. – июнь 2011 г. Художественная школа рисования, г. Москва.
сентябрь 2008 г. – ноябрь 2008 г. Курсы по Adobe Photoshop.
Опыт работы:
2010 г. по настоящее время – freelance;
Май 2015 по настоящее время – дизайнер в отделе по трудоустройству и занятости студентов МПГУ.
Профессиональные навыки:
- Уверенный пользователь ПК;
- Знание пакета Adobe (Ps, Ai);
- Знание пакета Office;
- Знание CorelDRAW;
- Базовые навыки 3D-max;
- Владение языками: базовый английский язык.
Разрабатываю дизайн корпоративного стиля, рекламных материалов. Есть опыт оформления обложек музыкальных дисков, книг. Так же делаю на заказ открытки и креативные кейсы на телефоны. Темой дипломной работы была разработка дизайна сайта для хирургического отделения больницы.
Личные качества:
Исполнительность, коммуникабельность, креативность, чувство стиля, усидчивость, готовность к работе в интенсивном режиме, стрессоустойчивость, аккуратность, адаптивность, самостоятельность.