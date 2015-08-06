mschernysheva

Графический дизайнер

Образование:

сентябрь 2011 г. – июнь 2015 г. Московский Педагогический Государственный Университет, художественно-графический факультет, специальность «Графический дизайнер», диплом бакалавра (дневное отделение).

Дополнительное образование:

сентябрь 2009 г. – июнь 2011 г. Художественная школа рисования, г. Москва.

сентябрь 2008 г. – ноябрь 2008 г. Курсы по Adobe Photoshop.

Опыт работы:

2010 г. по настоящее время – freelance;

Май 2015 по настоящее время – дизайнер в отделе по трудоустройству и занятости студентов МПГУ.

Профессиональные навыки:

- Уверенный пользователь ПК;

- Знание пакета Adobe (Ps, Ai);

- Знание пакета Office;

- Знание CorelDRAW;

- Базовые навыки 3D-max;

- Владение языками: базовый английский язык.

Разрабатываю дизайн корпоративного стиля, рекламных материалов. Есть опыт оформления обложек музыкальных дисков, книг. Так же делаю на заказ открытки и креативные кейсы на телефоны. Темой дипломной работы была разработка дизайна сайта для хирургического отделения больницы.

Личные качества:

Исполнительность, коммуникабельность, креативность, чувство стиля, усидчивость, готовность к работе в интенсивном режиме, стрессоустойчивость, аккуратность, адаптивность, самостоятельность.