SMM-менеджер, администратор социальных сетей

SMM-специалист, администратор социальных сетей

Более 7 лет работаю в IT компании как SMM-специалист, администратор социальных сетей, веб дизайнер.

Создание групп в соцсетях и каналов в YouTube их оформление, ведение и продвижение.

Создание дизайна групп, каналов, сайтов, интернет магазинов.

Занимаюсь поддержкой и продвижением групп компаний в социальных сетях:

ВКонтакте

Facebook

Twitter

YouTube

Оформление страниц сообщества;

подбор, подготовку контента (материала для постов), включая тексты, графику (картинки,

фото, фотоколлажи);

размещение публикаций в соответствии с контент-планом;

модерирование сообщества (удаление спама,оскорбительных комментариев);

своевременное реагирование на вопросы, запросы, комментарии подписчиков, а

также рекламодателей и партнеров.

Профессиональный дизайнер, работаю постоянно в IT-компании. Появилась возможность и желание взять дополнительную работу удаленно по созданию и поддержке соцсетей, SMM-менеджер, администратор социальных сетей,

Редактор сайта и т.п. Неплохо фотографирую и имею для этого

полупрофессиональную технику, хорошо рисую от руки, знакома с HTML и CSS,

обработка фото, создание коллажей и т.п. навыки хотелось бы применить для постоянной удаленной работы.

Портфолио моих работ:

https://www.youtube.com/channel/UCXVAJXwTKjiaIQ5iooDc-KQ/feed

https://twitter.com/pitomnikvedy

https://vk.com/fitnessportru

https://twitter.com/fitnessportru

http://vk.com/mospitomnik

https://twitter.com/mospitomnik

https://www.facebook.com/mospitomnik

https://vk.com/eriscom

https://twitter.com/EriscomRu

https://vk.com/ekskavatorjcb

https://www.facebook.com/arenda.ekskavatora

https://twitter.com/ekskavatorjcb

https://www.youtube.com/channel/UCHZPSWbEujEgnNyfs_vrbrQ

https://vk.com/malachitkafe

https://twitter.com/malachitkafe

https://www.facebook.com/malachitkafe