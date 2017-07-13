SMM-специалист, администратор социальных сетей
Более 7 лет работаю в IT компании как SMM-специалист, администратор социальных сетей, веб дизайнер.
Создание групп в соцсетях и каналов в YouTube их оформление, ведение и продвижение.
Создание дизайна групп, каналов, сайтов, интернет магазинов.
Занимаюсь поддержкой и продвижением групп компаний в социальных сетях:
ВКонтакте
YouTube
Оформление страниц сообщества;
подбор, подготовку контента (материала для постов), включая тексты, графику (картинки,
фото, фотоколлажи);
размещение публикаций в соответствии с контент-планом;
модерирование сообщества (удаление спама,оскорбительных комментариев);
своевременное реагирование на вопросы, запросы, комментарии подписчиков, а
также рекламодателей и партнеров.
Профессиональный дизайнер, работаю постоянно в IT-компании. Появилась возможность и желание взять дополнительную работу удаленно по созданию и поддержке соцсетей, SMM-менеджер, администратор социальных сетей,
Редактор сайта и т.п. Неплохо фотографирую и имею для этого
полупрофессиональную технику, хорошо рисую от руки, знакома с HTML и CSS,
обработка фото, создание коллажей и т.п. навыки хотелось бы применить для постоянной удаленной работы.
Портфолио моих работ:
https://www.youtube.com/channel/UCXVAJXwTKjiaIQ5iooDc-KQ/feed
https://twitter.com/pitomnikvedy
https://twitter.com/fitnessportru
https://twitter.com/mospitomnik
https://www.facebook.com/mospitomnik
https://www.facebook.com/arenda.ekskavatora
https://twitter.com/ekskavatorjcb
https://www.youtube.com/channel/UCHZPSWbEujEgnNyfs_vrbrQ
https://twitter.com/malachitkafe