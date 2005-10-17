1. http://ridgid.spb.ru 2. http://ridgid.spb.ru/goodscat/ Нас интересуют исключительно каталоги в обоих сайтах Задача - привести каталог http://ridgid.spb.ru/goodscat в полное соответствие каталогу http://ridgid.spb.ru пример админки каталога www.goodscat.ru/goodscat лог/пас demo/demo Оценить время и стоимость выполнения работ
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо взять информацию (прайс/каталог товаров) с сайта http://www.computers.taipit.ru/ и раскидать её по двум каталогам (отдельно для корпусов, отдельно для блоков питания) Пример каталога в который нужно будет заносить информацию http://goodscat.ru/goodscat demo/demo От Вас - указать ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Наполнение каталога информацией. pdf файлы на анг. языке. Необходимо пробить соответствие текущего состояния каталога этим файлам, при этом придется отправлять на электронную почту описания товаров для перевода.Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт18 лет назад