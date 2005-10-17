Необходимо взять информацию (прайс/каталог товаров) с сайта http://www.computers.taipit.ru/ и раскидать её по двум каталогам (отдельно для корпусов, отдельно для блоков питания) Пример каталога в который нужно будет заносить информацию http://goodscat.ru/goodscat demo/demo От Вас - указать ...