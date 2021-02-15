Транскрибация аудио-видео файла , набор текста, Интервью, биографии, написание текстов для бизнеса. Редактирование

Меня зовут Светлана. Я Профессиональный журналист с большим опытом работы в печатных СМИ федерального уровня. Готова помочь вам и написать качественный материал: интервью, биографию, текст о становлении и проблемах вашего бизнеса, о бизнес-элите и пр. Помогу адоптировать любой текст под формат выбранного издания. Пишу быстро и качественно. Цена 500 рублей за тысячу знаков.Качественно и в срок выполню транскрибацию. Расшифровка текста из аудио/видео:

- Интервью;- Вебинары;- Лекции;- Курсы;- Телефонные записи и пр.Один голос: 20 рублей минута Два и более голосов: 30 рублей минута.С редакторской правкой - 35 рублей минута.Срочность заказа оплачивается с наценкой 50%.Выполню транскрибацию для суда с простановки тайм-кодов и персонализацией. Цена 50 рублей минута.Наберу текста с рукописи, фото, машинописных, отсканированных документов.Одна набранная страница (с одной стороны) А4 - с машинописного текста - 30 руб;- с рукописного текста - 50 руб.Работаю удаленно, записи принимаю по электронной почте или через мессенджеры, текст высылаю тоже в электронном виде.Высылаете ссылку на аудио/видео. Мы определяемся со сроками выполнения и полной стоимостью. Заказ оплачиваете на карту по завершению работы.Все вопросы и нюансы обсуждаются!Конфендициальность гарантирую!