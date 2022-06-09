msgroupprivlek

Компания MS-Group

Команда специалистов по интернет-маркетингу. Помогаем заказчикам находить клиентов в интернете. Специализируемся на разработке одностраничных сайтов, настройке Яндекс Директа и Google Ads, разработке аналитических отчетов в системе Power Bi.

Руководитель Гущин Кирилл Андреевич. Опыт в интернет маркетинге с 2015. Сертифицированный специалист Яндекс Директ. В работе делаю упор на "упаковку" предложения и глубокую аналитику полученных результатов.